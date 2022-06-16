Он отметил, что такая договоренность существовала из-за опасений быть втянутыми в войну с РФ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что из-за опасений быть втянутыми в войну с Россией страны Запада договорились не предоставлять Украине определенные виды вооружения.

Об этом Макрон заявил на пресс-конференции в Киеве после встречи с лидерами Украины, Германии, Румынии и Италии.

"Мы помогаем Украине обороняться, но мы не вступаем в войну с Россией, поэтому определенное вооружение – в частности штурмовые самолеты или танки - было решено не поставлять, и президент Зеленский в курсе этой договоренности", – уточнил Макрон.

Президент Франции добавил, что вместо этого Запад предоставлял Украине боеприпасы и "некоторые виды техники".

"А сейчас начали поставлять также и (самоходные артиллерийские установки) Ceasar. Это позволит Украине быть более мобильной и уничтожать врага с дальнего расстояния", – сказал президент Франции.

Кроме того, Макрон объяснил свои частые телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, на всякий случай нужен работающий канал связи с Москвой и на все контакты с Путиным он получал согласие от президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон пообещал дополнительно предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, которые позволят украинским воинам эффективнее защищаться от российской армии. Макрон отметил, что Франция усилит военную поддержку Украины.

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