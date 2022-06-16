Украина обязательно вернется к переговорному процессу в правильный момент и с сильной переговорной позицией.

Сегодняшние бесконечные предложения переговоров со стороны РФ - это попытка обмануть мир.

Об этом в Telegram-канале написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что Европа отказывается от российской нефти, а впоследствии, очевидно, диверсифицирует и газ – это около половины ВВП России. По словам Подоляка, российская экономика возвращается в 90-х: в дефиците не только автозапчасти, но и чайные пакетики, кроме того, на войне в Украине погибло более 32 000 военных. "И все это ради того, чтобы на четвертый месяц войны вместо "взятия Киева или Харькова объяснять своим z-зрителям, где расположен город Попасная и почему его постановке – это большая победа",- отметил Подоляк.

Он надеется, что в Москве смогут "найти в себе силы реально оценить состояние дел", сравнить свои "успехи" со знаменитым "все идет по плану", прекратить огонь, отвести войска и закончить насиловать свои пропагандистские "глубокие глотки".

"Сегодняшние бесконечные предложения переговоров со стороны Российской Федерации – это не более чем попытка обмануть мир: создать впечатление готовности к диалогу, а потом вонзить нож в спину. Засесть на временно оккупированных территориях под временным перемирием, обустроить опорные пункты, накопить резервы и восстановить наступательный потенциал", - подчеркнул Подоляк. Он подчеркнул, что Украина обязательно вернется к переговорному процессу, но "только в правильный момент и с сильной переговорной позицией" и тогда, когда "Кремль начнет трезво смотреть на вещи и перестанет пьянеть от собственной пропаганды".

Напомним, Подоляк побывал в Херсонской области и показал, зачем Украине дальнобойное оружие.

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