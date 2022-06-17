Шольц отметил, что Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке.

У президента страны-агрессора Владимира Путина есть иллюзия, что России удастся захватить часть территории Украины, после чего Москва сможет диктовать условия мира в одностороннем порядке.

Об этом заявил Канцлер Германии Олаф Шольц после визита в Киев 16 июня, сообщает ARD.

Шольц отметил, что Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке. Предложение такого мира канцлер назвал "иллюзией Путина", который считает, что "сможет захватить земли и дождаться, когда времена поменяются".

"Это иллюзия, и я Путину это говорил. К примеру, санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной", - сказал Шольц.

Визит в Украину лидеров стран ЕС:

16 июня 2022 года лидеры трех крупнейших стран ЕС прибыли в Киев.

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ряд важных вопросов.

Позже к ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис, который ехал в Киев отдельно.

Что предшествовало визиту:

13 мая 2022 года стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту Владимиру Зеленскому пойти на территориальные уступки ради "сохранения лица Путина".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это заявил, что Путин должен сам найти способ "сохранить лицо". А посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий отреагировал на предложение Макрона следующим комментарием: "Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи".

12 июня 2022 года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за призыв "не унижать Россию". Дипломат указал, что для российского президента Владимира Путина неважно, как западные страны воспринимают РФ.

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