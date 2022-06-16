Он подчеркнул, что Франция будет усиливать военную поддержку Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал дополнительно предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Caesar.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на совместном брифинге с участием президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Италии Марио Драги, президента Румынии Клауса Йоханниса и канцлера Германии Олафа Шольца.

Макрон отметил героизм украинского народа перед лицом российской агрессии, который вызывает восхищение, уважение и поддержку Европы. По его словам, на украинской земле решается судьба европейской безопасности.

Макрон отметил, что Франция усилит военную поддержку Украины, и напомнил о передаче партий САУ Caesar, которые позволят украинским воинам эффективнее защищаться от российской армии.

"В ближайшие недели мы готовы принять решение о поставках дополнительных систем Caesar", - подчеркнул он.

Французский президент пообещал передать Украине шесть таких систем, пишет Le Figaro.

Как сообщал УНИАН, весной Франция передала Украине 155-мм самоходные артустановки типа Caesar и противотанковые ракетные комплексы Milan.

30 мая министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что ее страна передаст Украине еще одну партию Caesar.

Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения, которая дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.

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