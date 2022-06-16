Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал дополнительно предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Caesar.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на совместном брифинге с участием президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Италии Марио Драги, президента Румынии Клауса Йоханниса и канцлера Германии Олафа Шольца.
Макрон отметил героизм украинского народа перед лицом российской агрессии, который вызывает восхищение, уважение и поддержку Европы. По его словам, на украинской земле решается судьба европейской безопасности.
Макрон отметил, что Франция усилит военную поддержку Украины, и напомнил о передаче партий САУ Caesar, которые позволят украинским воинам эффективнее защищаться от российской армии.
"В ближайшие недели мы готовы принять решение о поставках дополнительных систем Caesar", - подчеркнул он.
Французский президент пообещал передать Украине шесть таких систем, пишет Le Figaro.
Как сообщал УНИАН, весной Франция передала Украине 155-мм самоходные артустановки типа Caesar и противотанковые ракетные комплексы Milan.
30 мая министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что ее страна передаст Украине еще одну партию Caesar.
Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения, которая дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.