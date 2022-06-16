Французский президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что Украина сама будет решать, когда соглашаться на переговоры с Россией и на каких условиях будет восстанавливать мир.
Об этом шла речь он заявил на совместном брифинге с участием президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Италии Марио Драги, президента Румынии Клауса Йоханниса и канцлера Германии Олафа Шольца.
"Мы сделаем все необходимое, чтобы Украина сама решала свою судьбу. И именно Украина будет решать, в какой момент она будет прекращать войну, в какой момент она будет садиться за стол переговоров", - подчеркнул Макрон.
Он добавил, что каждый раз, как переговаривался с Зеленским, "именно из этого исходил: на каких условиях Украина будет восстанавливать мир".
Издание Rainews.it. со ссылкой на собственные источники пишет, что Париж заинтересован в восстановлении полной территориальной целостности Украины вместе с оккупированным Россией Крымом.
Вместе с тем накануне французский лидер настаивал, что Украина должна пойти на переговоры с Россией.
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