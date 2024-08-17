Взятие этого города под контроль позволит полностью разрушить железнодорожную логистику в регионе.

Какие населенные пункты важны для ВСУ в наступлении на Курскую область и когда можно ожидать стратегических шагов на этом направлении, рассказал в эфире "Эспрессо" Иван Киричевский, военный эксперт Defense Express.

Так, по его словам, стоит обратить внимание на город Льгов, контроль над которым даст реальную возможность перерезать логистику россиянам на стратегическом уровне.

"Если говорить о чем-то стратегически важном, то нам надо забыть о городе Курчатов, но вспомнить о городе Льгов, который является одним из двух логистических узлов на территории Курской области. Там вообще интересная конфигурация, потому что на Курщине есть 1500 км железнодорожных путей, но они все сводятся в два железнодорожных узла - Льгов и Курск. Соответственно, если эти два узла, извините, разбомбить или взять под физический контроль хотя бы Льгов, то тогда всю железнодорожную сеть на территории Курской области можно вычеркивать. Там железная дорога будет выпадать как для российской армии, так и для экспорта важных товаров для Кремля, таких как зерно или железная руда, из чего потом берут деньги на войну против Украины", - рассказал эксперт. Видео дня

По его словам, какие-то стратегические шаги, которые реально смогут перерезать россиянам логистику, там следует ожидать через несколько недель.

Он напомнил, что 16 августа ВСУ разбомбили мост в районе Глушкова на Курщине, что является очень хорошим прецедентом.

"Здесь еще возникает вопрос: где мы набрали управляемых авиабомб, чтобы бомбить территорию РФ? Ведь речь была о том, что мы от западных союзников вроде бы получаем только 100-130 единиц различных авиабомб в месяц, поэтому больше там не выжмешь, а собственного вооружения у нас нет. А тут случаются какие-то чудеса, то есть в условиях превосходства противника в воздухе наша авиация управляемым авиационным вооружением бьет по российской инфраструктуре", - прокомментировал он.

Курский прорыв - новости

Украинские защитники в начале августа начали операцию на территории Курской области, уже освобождено более 80 населенных пунктов, есть немало ликвидированных российских оккупантов, сотни противников оказались в плену.

По подсчетам The Wall Street Journal, чтобы остановить продвижение украинцев, россиянам нужно перебросить в этот район более 20 тысяч солдат. Сейчас их только около 5 тысяч.

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