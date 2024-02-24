Захватчики решились на восемь штурмов.

На левобережье Днепра, на Херсонщине, потери армии РФ составили более 70 оккупантов, наблюдательный пункт и много другой техники.

Как сообщают в Силах обороны юга Украины, основным видом ведения боевых действий в этой операционной зоне остается контрбатарейная борьба. В то же время подразделения ВСУ продолжают удерживать плацдарм левого берега, отражая штурмы врага.

"За минувшие сутки враг решился на 8 попыток штурмовых действий и, понеся потери, отошел на свои исходные позиции... Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - говорится в сообщении.

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В частности, в течение суток украинские воины получили подтверждение о том, что на левом берегу уменьшилось на 71 оккупанта, два миномета, два разведывательных БпЛА ZALA и Supercam, лодка, четыре пушки и столько же единиц автомобильной техники. Еще пущен на металлолом комплекс видеонаблюдения "Муром-М", который украинцы называют "глазом Мордора".

"Уничтожены три вражеских фортификационных сооружения", - добавили в Силах обороны.

Также говорится, что в течение боевых суток враг нанес ракетный удар по Николаевской области. Не прекращая террор населения прифронтовых территорий Херсонщины, враг применил 35 FPV-дронов, 9 ударных БпЛА "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 6 осколочных боеприпасов. В результате сброса разрывных боеприпасов ранен гражданский человек.

Кроме того, 7 раз оккупанты обстреляли из артиллерии Херсон. Также под вражескими обстрелами оказались Велетенское, Станислав, Тягинка и Новотягинка, Кизомыс, Змиевка, Приднепровское, Ингулец, Осокоровка и Антоновка на Херсонщине, Очаковская и Куцурубская громады на Николаевщине. Из-за артиллерийских обстрелов ранены три гражданских лица. Повреждены более десятка многоэтажек, более трех десятков частных домов, четыре административных здания, учебное заведение, трансформаторная подстанция, хозяйственные постройки, несколько магазинов, гаражи, газопровод и более десятка гражданских автомобилей.

Известно, что в Черном море на боевом дежурстве находится два корабля вражеского флота, в Азовском - один российский корабль. Ракетоносители из пунктов базирования пока не выходили.

Ситуация в Херсонской области

Враг продолжает попытки штурмов позиций ВСУ на левобережье Днепра. Накануне агрессор совершил пять штурмов, но, понеся потери, отступил на исходные позиции. За то же время было получено подтверждение о том, что на левом берегу уменьшилось на 54 оккупанта, реактивную систему залпового огня "Град", 6 минометов, 3 комплекса радиоэлектронной борьбы, 2 комплекта антенных систем, радиостанцию, лодку и 4 единицы автомобильной техники.

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