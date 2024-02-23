Также украинские защитники попали в два зенитно-ракетных комплекса.

На левобережье Днепра украинские защитники уничтожили более полусотни российских военных, много техники и почти десяток инженерно-фортификационных сооружений противника.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг упорно продолжает попытки штурмов позиций ВСУ на левобережье Днепра. За прошедшие сутки агрессор совершил пять штурмов, но, понеся потери, отступил на исходные позиции.

"В течение суток получено подтверждение о том, что на левом берегу уменьшилось на 54 оккупанта, реактивную систему залпового огня "Град", 11 пушек, 6 минометов, 3 комплекса радиоэлектронной борьбы, 2 комплекта антенных систем, радиостанцию, лодку и 4 единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении.

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Также украинские защитники попали в два зенитно-ракетных комплекса - всепогодный "Тор-М2" и "Стрела-10". Кроме того, уничтожены командно-наблюдательный и наблюдательный пункты, пункт управления БпЛА, 4 полевых склада боеприпасов и 8 инженерно-фортификационных сооружений противника.

В то же время в течение боевых суток (с 07:00 до 07:00) оккупанты не прекращали террор мирного населения прифронтовых территорий. В частности, против гражданских людей они применили 53 FPV-дрона, 17 ударных БПЛА типа "Ланцет" и сбросили с БпЛА других модификаций 31 осколочный боеприпас. В результате сброса разрывных боеприпасов ранен один гражданский.

Артиллерией враг 7 раз ударил по Херсону. Обошлось без жертв, однако повреждена припортовая инфраструктура. Также были обстреляны Антоновка, Велетенское, Львово, Никольское, Новодмитровка, Новотягинка, Садовое, Томарино Херсонской области, Очаков и Лиманы - в Николаевской. Во время артиллерийских обстрелов Херсонщины одно гражданское лицо погибло и еще два ранены.

"Огнем артиллерии уничтожен частный жилой дом и гражданский автомобиль, повреждены административные и хозяйственные здания, в том числе архивное учреждение, частные жилые дома, сотовая башня, газопровод и гражданские автомобили", - отмечается в сообщении.

Потери врага на левобережье

В течение 21 февраля на левобережье Днепра Силы обороны Украины ликвидировали более 130 российских военных, уничтожили 13 фортификационных сооружений, шесть пушек, реактивную систему залпового огня "Град", два миномета, 12 автомобилей.

В свою очередь противник совершил четыре штурма, но, понеся потери в живой силе, отошел на свои исходные позиции.

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