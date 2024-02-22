Был поражен полигон вблизи Подо-Калиновки.

На временно оккупированной территории Херсонской области был атакован полигон, где находились вражеские военные. Об этом сообщают различные пропагандистские каналы.

Удар подтвердил и спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. По его словам, туда как раз приехали командиры из российской группировки войск "Днепр" с проверкой.

В то же время телеграм-канал "Николаевский Ванек" раскрыл больше деталей об атаке. Отмечается, что был поражен полигон вблизи Подо-Калиновки Херсонской области, куда руководство группировки "Днепр" приехало с проверкой огневой подготовки подразделений, которых готовят на штурмы н.п. Крынки.

"Как видно на видео, проводились совместные занятия подразделений 328 дшп, 810 ОБрМП и 81 САП РФ. Минус командирский состав и минус около 60 бойцов прямо на песочке. Спасибо коллегам из ЗСУ за четкую разведку и точность ракет", – сказано в сообщении.

Удары по оккупантам: другие новости

20 февраля Силы обороны атаковали полигон оккупантов в районе села Трудовское. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области.

В СМИ отметили, что в результате удара ликвидированы по меньшей мере 65 российских оккупатов. Атаковать полигон могли из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В этот момент на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705, Забайкальский край) – ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.

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