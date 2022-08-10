Трусливые противники не могут ничего больше сделать, поэтому бьют по городам и подло прячутся, отметил руководитель Офиса президента.

Обстрел по Никопольскому району российскими оккупантами велся с Запорожской АЭС.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале.

"Никопольский район. 80 реактивных снарядов по жилым домам. Страна-террорист продолжает воевать с мирными людьми. Трусливые россияне не могут ничего больше сделать, поэтому бьют по городам, подло прячась на Запорожской АЭС", - сообщил он.

Ермак отметил, что никто из них не избежит наказания, поскольку фамилии россиян, отдающих приказы и выполняющих их, известны.

Ранее сообщалось, что ночью противники дважды обстреляли Никопольский район из реактивных систем залпового огня "Град". Сначала стало известно о 11 погибших. Позже число жертв вражеского обстрела возросло до 13 человек.

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