Врачи боролись за жизнь раненых, но не смогли их спасти.

Возросло число погибших в результате обстрелов Днепропетровщины. Ночью оккупанты ударили по мирному населению. Двое раненых скончались в больнице Марганца.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Так, врачи боролись за жизнь раненых в результате вражеского обстрела. Двоих спасти не удалось, они погибли. В настоящее время в больнице находятся еще пятеро раненых в тяжелом состоянии.

"В больнице Марганца умерли двое раненых во время ночного вражеского обстрела. Врачи боролись, но не смогли их спасти... На эту минуту ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии", - рассказал Резниченко.

Как сообщал УНИАН, ночью оккупанты били по Днепропетровщине из "Градов". Утром было известно, что погибли 11 человек. Сейчас же печальная статистика обновилась, уже известно о 13 погибших.

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