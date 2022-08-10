В результате ночного вражеского обстрела 13 человек получили ранения.

В результате ночной вражеской атаки по Никопольскому району Днепропетровской области погибло 11 человек.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Трагическая ночь... В Никопольском районе российская армия убила 11 человек, ранила - 13. Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах. Под огонь попали Марганец и Мировская громада", - сообщил он.

По словам Резниченко, в Марганце 10 человек погибли, 11 пострадали. Десять-в больнице, семеро из них тяжелые. В городе повреждены более 20 многоэтажек, ЦПАУ, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько админпомещений. Выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч марганчан без света. Работают аварийные бригады электриков.

Между тем, в Вышетарасовке Мировской громады погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. В селе повреждены 11 частных домов и газопроводы. До тысячи людей без газа.

"Пострадали супруги. Женщина с ранениями в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Муж лечится дома", - добавил он.

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