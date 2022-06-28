По словам министра МВД, только за 2 дня россияне выпустили около 100 крылатых ракет, которые убивают мирных украинцев.

Прилет российской ракеты в торговый центр Кременчуга на Полтавщине - это акт терроризма, очередное военное преступление России в Украине, которое подтверждает цели Кремля умышленно уничтожить украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН в Полтавской области, об этом во время брифинга заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Монастырский подчеркнул, что рядом с торговым центром "Амстор" нет военных объектов.

"В это время в торговом центре было много людей. Там было до 1000 человек. Во время воздушной тревоги часть вышла... Жертв может быть больше", - заявил Монастырский.

По мнению Монастырского, ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, в результате которого погибли по меньшей мере 18 мирных украинцев, еще почти 60 пострадали, свидетельствует о том, что подобные удары по гражданским объектам – не случайность.

"Это подтверждает, что Путин дал указание бить по гражданским объектам. Без разбора, кто именно там находится. Выбирать время, когда люди там или спят, если речь о жилых кварталах, или если мы говорим об объектах как ТЦ, выбирают время, когда там много людей" - сказал Монастырский.

Он подчеркнул, что только за 2 дня россияне выпустили около 100 крылатых ракет, которые убивают мирных украинцев.

Кременчуг: ракетный удар по ТЦ "Амстор"

Как сообщал УНИАН, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

Спасатели до сих пор работают на месте происшествия. Еще одна ракета попала в городской стадион.

По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.

Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге.

Вас также могут заинтересовать новости: