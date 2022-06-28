Ракеты по Кременчугу запустили летчики 52 гвардейского авиаполка.

Российские военные, которые запускали ракеты по торговом центре в Кременчуге со стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, служат в 52-м гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку. Эта воинская часть 33310 в базирующемся поселке Шайковка Калужской области.

Об этом сообщает проект информирования и расследований InformNapalm.

На вооружении этого тяжелого бомбардировочного авиаполка стоят именно те Ту-22М3, которые атаковать ракетами Х-22 торговый центр.

Командует 52-м авиаполком в настоящее время осуществляет полковник Олег Тимошин, который и несет непосредственную ответственность за военные преступления, включая обстрел Кременчуга и жертвы среди мирных жителей. Командиром авиационного отряда в / ч 33310 является майор Алексей Иваненко.

Кременчуг: ракетный удар по ТЦ "Амстор"

Как сообщал УНИАН, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

Спасатели до сих пор работают на месте происшествия. Еще одна ракета попала в городской стадион.

По данным Командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.