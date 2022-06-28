Министр добавил, что обычные россияне "аплодируют" в соцсетях, а российские дипломаты и чиновники распространяют безумные теории заговора, отрицая, что попадание вообще было.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба о реакции российских граждан и дипломатов на удар по ТРЦ в Кременчуге: Россия-страна убийц и откровенных лжецов.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Больно наблюдать за реакцией России на удар по ТРЦ Кременчуга", - отметил он.

Министр добавил, что обычные россияне "аплодируют" в соцсетях, а российские дипломаты и чиновники распространяют безумные теории заговора, отрицая, что попадание вообще было.

"Россия – страна убийц и откровенных лжецов", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. По состоянию на утро 28 июня известно о 18 погибших за медицинской помощью обратились 59 человек, из них 25 госпитализированы, еще 36 человек числятся пропавшими без вести.

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