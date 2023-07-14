Враг активно применяет здесь свои резервы, продолжаются тяжелые бои.

Силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев утром 14 июля.

"На направлении Белая Гора-Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер.

В то же время украинские военные продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Враг активно применяет здесь свои резервы, продолжаются тяжелые бои.

Бои за Бахмут - главное

ВСУ продолжают активное продвижение на Бахмутском направлении с начала июня. При этом противник оказывает невероятное сопротивление. По словам представителя Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, накануне российские оккупанты били по украинским позициям 538 раз разными видами артиллерии, совершили два авианалета.

Россия пытается удержать Бахмут силами "кадыровцев". Их перебросили на это направление из-под Марьинки. Впрочем, по данным Генштаба, боевиками "Ахмата" уже изрядно "насыпали" - и они отступили.

Война в Украине - актуальная ситуация на фронте

По состоянию на утро 13 июля украинские защитники имели успехи на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка, Малая Токмачка - Новопокровка, закреплялись на достигнутых рубежах. Также имели успехи на южном фланге Бахмута.

Тогда как на Лимано-Купянском направлении враг накапливает мощную группировку десанта и пехоты. Оккупанты бросают в бой регулярные войска и наемников.

В течение суток россияне наступали на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Украинские силы и в дальнейшем сдерживают наступление оккупантов в районе Марьинки. На этом направлении враг обстрелял более 10 населенных пунктов за прошедшие сутки.

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