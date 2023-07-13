Россияне оказывают мощное сопротивление, осуществляют перемещение подразделений и войск.

ВСУ по состоянию на 13 июля 2023 года продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Украинские воины имеют успехи на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка, Малая Токмачка - Новопокровка, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ковалев подчеркнул, что россияне оказывают мощное сопротивление, осуществляют перемещение подразделений и войск. Активно применяют резервы.

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"На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. На южном фланге наступления имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - цитирует Ковалева Military Media Center.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 35 боевых столкновений. Наши воины отбили все атаки врага.

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Как сообщала заместитель министра обороны Анна Маляр вечером 12 июля, Силы обороны Украины смогли продвинуться вперед на Бахмутском направлении и закреплялись на занятых рубежах. По мнению эксперта Гетьмана, россияне будут находиться там до полного уничтожения или получение приказа на отход от командования.

Отдельно указывалось, что на Таврическом направлении украинские военные ликвидировали за сутки более двух рот россиян и 22 единицы вражеской техники и вооружения, мощно ударив по силам врага. Кроме того, были уничтожены три склада боеприпасов россиян.

Кроме того, на Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районах Авдеевки и керамика Донецкой области.

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