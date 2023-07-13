За сутки враг обстрелял позиции наших воинов 665 раз.

На Лимано-Купянском направлении продолжаются тяжелые бои и артиллерийские дуэли между ВСУ и российскими оккупантами. Однако значительного обострения на этом участке фронта пока нет.

Как сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, оккупанты бросают в бой регулярные войска и наемников.

"Противник там скапливает довольно мощную группировку из Воздушно-десантных подразделений, пехотных подразделений. Также это как такие главные ударные подразделения, а также как усиление - это боевой армейский резерв, территориальные войска, некоторые ЧВК небольшие типа "ветераны" или штурмовые роты "Шторм-Z", набранные из криминала", - рассказал спикер.

Видео дня

По его словам, Лимано-Купянское направление остается лидером по артиллерийским ударам. Только за минувшие сутки оккупанты 665 раз обстреляли позиции Сил обороны. При этом враг трижды пытался штурмовать: дважды возле Новоселовского, один раз возле Белогоровки. Штурмы были отбиты.

"Там происходят бои. Ситуация контролируемая. Враг неоднократно пытался прорвать наши позиции, все эти попытки оказались неудачными", - добавил Череватый.

Сейчас командование украинских Сил обороны контролирует ситуацию в Луганской области, а попытки оккупантов продвинуться отражаются.

Война в Украине - текущая ситуация на фронте

Как ранее сообщал УНИАН, ВСУ продолжали наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях и имели частичный успех в наступлении в направлении Бердянска.

На Бахмутском направлении они смогли продвинуться вперед.

За прошедшие сутки российские захватчики сосредоточивали большинство своих сил на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта продолжаются тяжелые бои.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4-по зенитно-ракетным комплексам врага.

Вас также могут заинтересовать новости: