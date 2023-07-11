Жданов отметил, что россияне снова пытались наступать по всей Авдеевской "дуге".

Российское военное руководство перебросило подразделения войск Кадырова "Ахмат" с Марьинского на Бахмутское направление. Но существенной угрозы для наших Сил обороны они не несут, уверен эксперт Олег Жданов.

"Подразделения "Ахмат", которые были раньше в районе Марьинки, перебросили на Бахмутское направление, чтобы усилить ту группировку. Ну я не думаю, что они принесут какое-то свежее веяние или большое усиление атакующих действий противника, потому что мы убедились, что так называемые "кадыровцы" не представляют боевой мощи, как были те же самые "вагнеровцы", - считает Жданов.

Эксперт добавил, что "кадыровцы" создают угрозу только в том, что усиливают оккупационные силы на том направлении своей численностью. Намного опаснее могут оказаться даже сами регулярные войска России.

"Предположу появление нового шквала роликов, тик-токов, как воюют эти тик-ток войска. У них есть автоматы, они ведут огонь на каких-то участках, их загонят в окопы. Как добавление численности врагу они, естественно, создают нам проблемы, что с ними надо тоже бороться", - объяснил эксперт.

Отдельно Жданов отметил, что россияне снова пытались наступать по всей Авдеевской "дуге" - с севера, востока и юга, но понесли существенные потери и отступили. Изменений на линии фронта нет.

Война новости - что происходит на фронте

Украинская армия по состоянию на 11 июля 2023 года ведет наступление на четырех направлениях - Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском. На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

На Запорожском направлении россияне наоборот активно привлекают новые резервы для противостояний бойцам ВСУ.

Всего, по подсчетам Института изучения войны, украинские защитники в ходе контрнаступательных операций с начала лета 2023 года освободили столько же территории, сколько армия РФ захватили более чем за шесть месяцев. Отмечается, что Силы обороны отбили более 250 квадратных километров территории.

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