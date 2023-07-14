Оккупанты нанесли авиационные, артиллерийские и минометные удары и продолжали концентрировать усилия на пяти направлениях.

Российские оккупанты продолжают терроризировать пять направлений фронта - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Как сообщает Геншаб ВСУ в утренней сводке, в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Купянском направлении враг нанес авиационные, артиллерийские и минометные обстрелы. Наши воины стойко держат оборону.

На Лиманском направлении в течение суток противник обстрелял более 10 населенных пунктов из авиации и артиллерии. Оккупанты вели наступательные действия восточнее Невского Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области, но успеха не имели.

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На Бахмутском направлении украинские защитники продолжают работать под плотным огнем авиации и артиллерии оккупантов. За последние сутки были отбиты все вражеские атаки в районе Берховки на окраинах Бахмута. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг продолжает давить на украинские силы артиллерией. Под плотным огнем наши защитники отбили атаки вблизи Первомайского. Авдеевка и еще более 10 населенных пунктов области подверглись вражеским обстрелам.

Украинские силы и в дальнейшем сдерживают наступление оккупантов в районе Марьинки. На этом направлении враг обстрелял более 10 населенных пунктов за прошедшие сутки.

Ситуация на Востоке - последние заявления

По словам представителя Восточной группировки войск Сергея Череватого, Силы обороны не теряют инициативу под Бахмутом, ежедневно продолжается боевая работа.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продолжают продвигаться вперед к югу от Бахмута и закрепляются на новых рубежах, на "горячих" направлениях защитники всеми силами сдерживают врага, и им это удается.

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