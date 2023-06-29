Уничтожены два танка, 10 боевых бронированных машин и 27 артиллерийских систем.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага. Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили почти 700 российских захватчиков.

В сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook сообщили, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 июня 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 227 780 (+680) человек ликвидировано;

танков - 4038 (+2) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 7857 (+10);

артиллерийских систем – 4116 (+27);

РСЗО - 627;

средства ПВО - 388 (+1);

самолетов / вертолетов – 315 (+1) / 308;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3513 (+14);

крылатые ракеты ‒ 1261;

корабли/катера - 18;

автомобильной техники и автоцистерн - 6780 (+6);

специальная техника - 569 (+6).

Ситуация на фронте по состоянию на 29 июня 2023 - что известно

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили наступления российских захватчиков на пяти направлениях. В частности, захватчики безуспешно атаковали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Видео дня

28 июня Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отметил, что ВСУ удалось перехватить стратегическую инициативу на поле боя. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных действий и имеют продвижение.

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