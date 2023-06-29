Силы обороны за сутки уничтожили почти 700 оккупантов / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага. Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили почти 700 российских захватчиков.

В сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook сообщили, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 июня 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 227 780 (+680) человек ликвидировано;
  • танков - 4038 (+2) единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 7857 (+10);
  • артиллерийских систем – 4116 (+27);
  • РСЗО - 627;
  • средства ПВО - 388 (+1);
  • самолетов / вертолетов – 315 (+1) / 308;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3513 (+14);
  • крылатые ракеты ‒ 1261;
  • корабли/катера - 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6780 (+6);
  • специальная техника - 569 (+6).
Общие боевые потери России в Украине по состоянию на 29 июня 2023 года / инфографика УНИАН

Ситуация на фронте по состоянию на 29 июня 2023 - что известно

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили наступления российских захватчиков на пяти направлениях. В частности, захватчики безуспешно атаковали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Видео дня

28 июня Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отметил, что ВСУ удалось перехватить стратегическую инициативу на поле боя. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных действий и имеют продвижение.

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