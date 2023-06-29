Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага. Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили почти 700 российских захватчиков.
В сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook сообщили, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 июня 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 227 780 (+680) человек ликвидировано;
- танков - 4038 (+2) единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 7857 (+10);
- артиллерийских систем – 4116 (+27);
- РСЗО - 627;
- средства ПВО - 388 (+1);
- самолетов / вертолетов – 315 (+1) / 308;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3513 (+14);
- крылатые ракеты ‒ 1261;
- корабли/катера - 18;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6780 (+6);
- специальная техника - 569 (+6).
Ситуация на фронте по состоянию на 29 июня 2023 - что известно
Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили наступления российских захватчиков на пяти направлениях. В частности, захватчики безуспешно атаковали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
28 июня Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отметил, что ВСУ удалось перехватить стратегическую инициативу на поле боя. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных действий и имеют продвижение.