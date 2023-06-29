Кроме того, как уже ранее сообщалось, украинские защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 3 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Украинские военные в течение 28 июня мощно ударили по позициям оккупантов, "минуснув" позиции ПВО и более десяти артиллерийских подразделений противника, говорится в утренней сводке Генштаба.

Указывается, что за минувшие сутки наша боевая авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 5 - по зенитно-ракетным комплексам и 1 - по пункту управления врага.

Кроме того, как уже ранее сообщалось, украинские защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 3 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.

В то же время Россия в течение 28 июня нанесла удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed". Нашей противовоздушной обороной шесть дронов-камикадзе были уничтожены.

Также враг нанес 2 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Потери РФ в Украине - главное

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 227 100 оккупантов, из них +930 по состоянию на утро 28 июня.

По наблюдению британской разведки, россияне несут самые высокие потери, начиная с марта. Там отметили, что самые активные бои идут на юго-востоке Запорожской области, вокруг Бахмута и далее в западном направлении в Донецкой области.

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