Главной темой беседы стала внезапная "проверка войск" в РБ.

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев провел разговор со своим коллегой из Оперативного командования видов ВС Польши генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски. Главной темой беседы стала внезапная "проверка боевой готовности" Вооруженных сил Беларуси.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, стороны обсудили ситуацию с безопасностью на границе нашего государства с РБ. Пиотровски выразил обеспокоенность из-за заявлений военного руководства Беларуси насчет ротации войск, проведения инженерного оборудования позиций, организации охраны и обороны.

Наев со своей стороны описал возможные сценарии развития событий в ближайшем будущем. Он также рассказал, какие задачи получили украинские военные в связи с действиями войск Беларуси. Командующий отдельно подчеркнул важность обмена данными и координацию совместных действий. А Пиотровски подчеркнул, что Польша продолжит всесторонне поддерживать и помогать Украине.

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По словам Наева, ситуация на границе с Беларусью сейчас стабильная и контролируемая. Украинские защитники продолжают выполнять меры по усилению безопасности для быстрого реагирования в случае вооруженной агрессии.

Проверка боевой готовности войск Беларуси: что известно

Сегодня, 13 декабря, пресс-служба Минобороны РБ заявила о проверке боевой готовности армии по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Среди запланированных мероприятий — установка мостовых переправ через реки Неман и Березина. Как сообщили наблюдатели из группы "Беларускі Гаюн", они находятся далеко от границы с Украиной.

После объявления внезапной проверки боеготовности первые подразделения ВС РБ выдвинулись из Бреста в сторону границы. Утверждается, что 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада и ее колонна военной техники движутся к городу Малорита и агрогородку Мокраны.

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