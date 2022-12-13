13 декабря Беларусь начала внезапную проверку боеготовности своих войск.

Первые подразделения военных Беларуси после объявления внезапной проверки боеготовности выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в Бресте в сторону границы с Украиной. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Утверждается, что 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада и ее колонна военной техники движутся на юго-восток от Бреста к городу Малорита, агрогородку Мокраны.

Состав колонны, движущейся в сторону границы с Украиной:

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не менее 25 БТР-80;

около 30 грузовиков МАЗ с личным составом и имуществом;

3 буксируемых автомобилем МЗКТ "Волат" 120-мм миномета 2Б23 "Нона-М1";

2 топливозаправщика;

командно-штабная машина Р-145БМ;

2 машины связи;

не менее 5 машин пограничной службы РБ;

машина скорой помощи;

2 полевые кухни.

Кроме того, позже стало известно, что в Брестскую область, ближе к границе с Украиной, перебрасывают и подразделение сил специальных операций — 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, отмечает "Беларускі Гаюн". Также замечены БТРы, "МАЗы", "Уралы", бензовозы, пассажирские и грузовые вагоны.

Мониторинговая группа не исключает, что 103-я витебская бригада также привлечена к внезапной проверке боевой готовности.

"Есть и другие варианты, с какой целью 103-я бригада перебрасывается в Брестскую область: это может быть, к примеру, ротация их подразделений в приграничье с Украиной или же боевое слаживание с подразделениями ВС РФ, которые вчера были замечены в Брестской области", — пишет "Беларускі Гаюн".

Внезапная проверка боеготовности войск в Беларуси

13 декабря по поручению Лукашенко начата внезапная проверка боевой готовности войск Беларуси. Военные РБ должны выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону.

Среди запланированных мероприятий беларуских войск - навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. "И это принципиальный момент. Считаем важным подчеркнуть, что эти реки не находятся вблизи границы с Украиной", — ранее обращали внимание в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн".

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