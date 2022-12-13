Первые подразделения военных Беларуси после объявления внезапной проверки боеготовности выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в Бресте в сторону границы с Украиной. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Утверждается, что 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада и ее колонна военной техники движутся на юго-восток от Бреста к городу Малорита, агрогородку Мокраны.
Состав колонны, движущейся в сторону границы с Украиной:
- не менее 25 БТР-80;
- около 30 грузовиков МАЗ с личным составом и имуществом;
- 3 буксируемых автомобилем МЗКТ "Волат" 120-мм миномета 2Б23 "Нона-М1";
- 2 топливозаправщика;
- командно-штабная машина Р-145БМ;
- 2 машины связи;
- не менее 5 машин пограничной службы РБ;
- машина скорой помощи;
- 2 полевые кухни.
Кроме того, позже стало известно, что в Брестскую область, ближе к границе с Украиной, перебрасывают и подразделение сил специальных операций — 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, отмечает "Беларускі Гаюн". Также замечены БТРы, "МАЗы", "Уралы", бензовозы, пассажирские и грузовые вагоны.
Мониторинговая группа не исключает, что 103-я витебская бригада также привлечена к внезапной проверке боевой готовности.
"Есть и другие варианты, с какой целью 103-я бригада перебрасывается в Брестскую область: это может быть, к примеру, ротация их подразделений в приграничье с Украиной или же боевое слаживание с подразделениями ВС РФ, которые вчера были замечены в Брестской области", — пишет "Беларускі Гаюн".
Внезапная проверка боеготовности войск в Беларуси
13 декабря по поручению Лукашенко начата внезапная проверка боевой готовности войск Беларуси. Военные РБ должны выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону.
Среди запланированных мероприятий беларуских войск - навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. "И это принципиальный момент. Считаем важным подчеркнуть, что эти реки не находятся вблизи границы с Украиной", — ранее обращали внимание в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн".