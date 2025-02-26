Роман Зварич признался: и сам раньше думал, что война завершится через несколько недель.

Война, которую Россия ведет против Украины, - навсегда, поэтому готовиться к ней - хотя бы морально - нужно еще со школы, считает начальник разведывательной пограничной заставы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной кордон" Роман Зварич. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

Военный рассказал, что в начале полномасштабного вторжения и сам верил, что "эта война на несколько дней, максимум - на несколько недель", однако сейчас считает совсем по-другому.

"Когда я был во Франции на обучении, то думал, что не успею даже выстрел сделать. Но не закончилось на самом деле ничего. И не закончится. Эта война надолго - навсегда. Поэтому готовиться надо каждому, готовиться еще со школы. Я не имею в виду какие-то серьезные учения, хотя бы морально", - подчеркнул военный.

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По его словам, сейчас на фронте не хватает людей и оружия, "но больше людей". Что же касается оружия, то, утверждает, эффективно любое, даже выпущенное почти сто лет назад.

"Например, пулемет ДШК, выпущенный еще в 1933 году, до сих пор прекрасно выполняет свою работу - сбивает дроны, разрывает вражеские позиции", - говорит Зварыч.

Он рассказал о случаях, когда "наши дроны, например "Вампир" или "Кажан" (русские их называют "Баба-Яга"), возвращались с пробитыми пропеллерами и бортами".

"Но это были не пули, а что-то другое - мы находили даже наконечники стрел. То есть наш противник, не имея достаточно средств борьбы с БПЛА, буквально сбивает их из луков. Оказывается, даже оружие, которому тысячу лет, в современной войне может быть действенным", - отметил начальник пограничной заставы.

Он рассказал, что было такое, что российские дроны на оптоволокне эффективно сбивали обычными гладкоствольными помповыми ружьями.

"За день уничтожили четыре дрона, на следующий - еще больше. На третий день враг изменил направление. Этот случай еще раз доказывает: даже охотничье ружье может быть эффективным оружием", - добавил он.

Обращаясь к тем, кто рассматривает возможность стать частью Сил обороны Украины, он советует не бояться, что уже завтра отправят "на мясо":

"Это не так. В нашей бригаде таких случаев точно не происходило и не произойдет. Я понимаю, что у людей могут быть опасения, что их направят в ДШВ, что на самом деле является большой честью".

Переговоры об окончании войны в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, госсекретарь США Марко Рубио назвал главный вопрос переговоров по окончанию войны в Украине. По его словам, темой будущих переговоров между РФ и США должен стать вопрос о том, на что может пойти Москва ради завершения войны в Украине. В свою очередь, сказал он, такой вопрос стоит поставить и украинской власти.

Также президент США Дональд Трамп сообщал, что провел "серьезные переговоры" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным о прекращении огня, а также и "о больших экономических соглашениях, которые планируется заключить между США и Россией".

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "сейчас есть веская причина для возобновления контактов и переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным", комментируя переговоры Трампа и Путина.

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