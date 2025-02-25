По словам госсекретаря США, война в Украине может закончиться "за несколько недель".

Темой будущих переговоров между РФ и США должен стать вопрос о том, на что может пойти Москва ради завершения войны в Украине. В свою очередь такой вопрос стоит задать и украинской власти. Об этом сказал государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News.

Он напомнил, что во время заседания Генассамблеи США состоялось голосование против резолюции ООН, которая осуждала РФ за войну в Украине, ведь она была "антагонистической" и противоречила усилиям, направленным на окончание войны.

"Что касается более широкой резолюции, мы считаем, что ООН должна вернуться. Если она хочет быть полезной в XXI веке, ООН должна вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в предотвращении и прекращении войн и конфликтов", - объяснил Рубио.

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Госсекретарь США в очередной раз повторил, что президент Дональд Трамп "четко дал понять, что хочет закончить войну", поскольку считает, что "погибло слишком много людей".

Также политик назвал неблагоприятным "что-то антагонистическое в ООН к любой стороне".

"Мы пытались посадить этих ребят за стол переговоров. К сожалению, Украина не согласилась, и они хотели оставаться дальше на своей позиции. Тогда мы обратились в Совет Безопасности с нашим компромиссом, который, по моему мнению, является очень справедливой формулировкой и преимущественно говорит о том, что "война - это ужасная вещь". Я считаю хорошим, что нам удалось сделать в Совете Безопасности, и россияне не наложили вето", - добавил Рубио.

Кроме того, госсекретарь США назвал Трампа "президентом мира" и подчеркнул, что война в Украине может закончиться за "несколько недель".

Рубио считает, что США должны посадить за стол переговоров обе стороны, "начиная с россиян". Он добавил, что американская делегация встречалась со стороной РФ на прошлой неделе, где главным вопросом встречи было: "Вы заинтересованы в прекращении этого конфликта или нет?".

"Многие люди не знают ответа на этот вопрос. Если вы поговорите с некоторыми европейцами, они скажут вам, что Путин не заинтересован в прекращении войны. Они сказали, что будут заинтересованы, но при определенных условиях. Мы не обсуждали, что это за условия. Поэтому следующий шаг - встретиться с ними снова в определенный момент, с правильной группой людей, и начать очерчивать, что нужно сделать для того, чтобы Россия прекратила войну. Очевидно, мы должны задать Украине тот же самый вопрос, потому что вы не можете остановить войну, если обе стороны не согласны на это", - добавил политик.

Переговоры по завершению войны в Украине

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о мирных переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, есть веская причина возобновления контактов с президентом РФ. Макрон добавил, что если в случае заключения мирного соглашения Россия его нарушит, то она будет иметь дело со всеми странами, которые участвовали в переговорах.

В то же время Дональд Трамп заявил, что провел "серьезные" переговоры с Путиным об окончании войны в Украине. Он отметил, что переговоры идут "очень успешно".

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