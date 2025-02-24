Французский президент отметил, что прекратил контакты с диктатором после военных преступлений РФ в Украине.

Сейчас есть веская причина для возобновления контактов и переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас находится с визитом в Вашингтоне.

"Я прекратил контакты с Путиным после Бучи и военных преступлений РФ. Сейчас в США новая администрация, а значит – новый контекст. Есть веская причина для возобновления контактов с президентом Путиным", – сказал французский лидер, комментируя переговоры Трампа и Путина.

Однако он напомнил, что мировые лидеры уже имели опыт переговоров с Россией. В 2014-м году также велись мирные переговоры с Путиным.

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"Но из-за отсутствия гарантий – в частности, гарантий безопасности – Путин нарушил этот мир", – акцентировал Макрон.

В то же время он отметил, что если в случае заключения мирного соглашения Россия его нарушит, то она будет иметь дело со всеми странами, которые участвовали в переговорах. Президент Франции также добавил, что многие страны в ЕС и вне блока готовы отправить войска в Украину в качестве гарантии после подписания мирного соглашения.

Макрон о мирных переговорах

Французский лидер сообщил, что за последние дни он имел переговоры с около 30 европейскими лидерами и союзниками. По его словам любое мирное соглашение для завершения войны в Украине должно базироваться на нескольких принципах, главный из которых – сохранение суверенитета Украины:

"Этот мир не должен означать капитуляцию Украины".

Макрон также отметил, что потенциальное мирное соглашение не может быть "просто прекращением огня без гарантий". Он подчеркнул, что такое соглашение должно обеспечить сохранение украинского суверенитета. Для этого, по его мнению, Украине надо дать возможность вести переговоры с другими сторонами по вопросам, которые ее касаются.

"Украина – это страна, за которую мы несем ответственность, чтобы обеспечить ее безопасность и стабильность, а также стабильность всего региона", – констатировал Эммануэль Макрон.

Переговоры с Путиным

Политика Трампа в первый месяц президентства сильно контрастирует с тем, как действовала администрация Джо Байдена. Если раньше США придерживались курса изоляции РФ, то команда Трампа уже проводила встречу с российской делегацией.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что проводит "серьезные" переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Примечательно, что лидеры стран обсуждают не только завершение войны РФ против Украины, но и экономическое сотрудничество.

Речь идет, в частности, о "крупных экономических соглашениях, которые планируется заключить между США и Россией". Переговоры, по словам Трампа, идут "очень успешно".

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