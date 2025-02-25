По словам эксперта, даже Трампу уже очевидно, что быстро завершить войну невозможно.

Без устранения факторов, приведших к войне, которую развязала РФ против Украины, любые попытки мирного урегулирования будут оставаться временными. В таком случае договоренности будут сорваны еще на этапе их достижения.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник, которого спросили о перспективах четвертого года полномасштабной войны в Украине.

По словам специалиста, сейчас наиболее реалистичный сценарий - это прекращение огня или временное перемирие. Однако спрогнозировать точные сроки его наступления сложно, и даже президенту США Дональду Трампу уже очевидно, что быстро завершить войну невозможно.

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"На мой взгляд, максимум, на что можно надеяться сейчас, исходя из заявлений и событий - это прекращение огня или же временное перемирие. Когда это произойдет? Есть разные варианты. И даже Трампу уже понятно, что нереалистично завершить войну не только за 24 часа, но и в диапазоне недель или месяцев", - сказал Мельник.

В то же время, по его мнению, вероятность заключения соглашения о прекращении боевых действий возросла. Это стало более реалистичным вариантом, чем до прихода Трампа, однако его практическая имплементация остается под вопросом.

Будет ли такое соглашение достигнуто между США и РФ, или же с участием Украины и европейских партнеров - это отдельная проблема, отметил эксперт. И хотя перспективы переговоров выглядят более вероятными, их реализация может столкнуться со значительными трудностями.

"Следовательно, значительно выше вероятность достижения этих договоренностей, чем их практической имплементации", - подчеркнул специалист.

Он добавил, что даже если договоренности о прекращении огня будут достигнуты, их продолжительность вызывает сомнения. Основная проблема - отсутствие доверия к России, которая имеет ключевое влияние на ситуацию. Кроме того, на сегодня нет действенного механизма верификации и контроля за выполнением таких соглашений.

"Следующий вопрос - как долго может продолжаться это прекращение огня. Здесь мои прогнозы более пессимистичны. Потому что для этого должно быть доверие к той стороне, от которой это прежде всего зависит, то есть от России, или от механизма верификации, имплементации этих договоренностей, которого на сегодня не существует. Так же как не существует доверия к тому, что Кремль заинтересован в соблюдении перемирия", - сказал Мельник.

По мнению эксперта, прекращение огня - это лишь первый шаг, который сам по себе не решает коренных причин конфликта. Без устранения факторов, приведших к войне, любые попытки мирного урегулирования будут оставаться временными.

"Но более вероятно, что эти договоренности будут сорваны еще на этапе их достижения", - считает Мельник.

Отношение России к отправке миротворцев в Украину

Напомним, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Россия не против отправки миротворческих войск в Украину после завершения Украины. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг это заявление.

Он отказался напрямую комментировать заявление Трампа, но сослался на то, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг эту идею. По итогам переговоров РФ с США в Эр-Рияде Лавров назвал присутствие европейских миротворцев в Украине "неприемлемым".

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