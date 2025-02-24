Трамп рассказал о последних своих действиях в рамках урегулирования войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной уже в ближайшее время. Он также подчеркнул, что продолжает "серьезные переговоры" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным — не только о прекращении огня.

"Но и о крупных экономических соглашениях, которые планируется заключить между США и Россией. Переговоры идут очень успешно!", - написал он на своей странице в Truth Social.

По поводу соглашения между Украиной и США, Трамп отметил, что оно позволит американскому народу вернуть "десятки миллиардов долларов" (а не сотни миллиардов, как было ранее, - УНИАН) и военную технику, отправленную Украине.

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Кроме того, этот договор помог бы, по его словам, восстановить украинскую экономику по окончанию полномасштабной войны.

Другие заявления Трампа об Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп обрадовался победе проукраинской партии на выборах в Германии. "Похоже, что консервативная партия в Германии одержала очень большую и ожидаемую победу на выборах. (...) Это большой день для Германии и для Соединенных Штатов Америки" - написал он.

Кроме того, Трамп анонсировал новые переговоры с россиянами. По его словам, переговоры вновь состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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