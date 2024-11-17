Войска, скорее всего, будут отправляться партиями, а не одномоментно.

Северная Корея способна направить до 100 000 военнослужащих для помощи России в войне в Украине, если сотрудничество между странами продолжит углубляться. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на оценки экспертов.

Как отметили собеседники издания, такой шаг не является неизбежным и военная поддержка такого масштаба - если она произойдет - скорее всего, будет осуществляться партиями с ротацией войск, а не единовременным развертыванием.

Как пишет Bloomberg, развертывание северокорейских войск показывает, что война становится глобальной, и этот вопрос будет поднят на саммите G-20 в Бразилии на этой неделе, в том числе канцлером Германии Олафом Шольцем во время его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Обеспокоенность по этому поводу также выражали союзники на встрече АТЭС в Лиме, Перу, на прошлой неделе.

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Северокорейские военные в Украине

Недавно стало известно, что Пхеньян отправил в РФ несколько тысяч своих военных. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на территории Курской области присутствуют уже 11 тысяч северокорейских военных. И они уже понесли потери.

Позже в США подтвердили, что большая часть из переброшенных в Россию войск из КНДР уже вовлечена в боевые действия в Курской области.

Сообщалось, что Россия собрала 50 тысяч оккупантов и солдат КНДР для наступления в Курской области. Они собираются начать наземное наступление для отвоевания части региона, который контролирует Украина.

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