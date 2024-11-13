Напоминается, что РФ привлекла к войне против Украины более 10 тысяч солдат из КНДР.

Большая часть из переброшенных в Россию войск из КНДР уже вовлечена в боевые действия в Курской области. Как пишет Reuters, об этом 12 ноября на брифинге сообщил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

"Более 10 000 солдат КНДР были отправлены на восток России, и большинство из них переместились в дальнюю западную Курскую область, где они начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими войсками", - заявил он.

В Госдепе выразили обеспокоенность тем, что Россия обратилась к Северной Корее за солдатами для участия в войне против Украины.

Видео дня

Курская операция ВСУ - актуальное

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря Курской операции 50 тысяч личного состава армии РФ не могут быть направлены на другие направления фронта:

"Наши ребята сдерживают достаточно значительную группировку российских войск - 50 тысяч личного состава армии оккупанта, которые благодаря Курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов России на нашей территории".

Вас также могут заинтересовать новости: