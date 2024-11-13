В Госдепартаменте США подтвердили, что войска КНДР действительно помогают РФ на войне.

Участие войск Северной Кореи в войне против Украины встретит жесткий ответ со стороны США. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает Sky News.

В издании отметили, что 12 ноября в Госдепартамента США подтвердили, что солдаты КНДР активно участвовали в боевых действиях на стороне РФ. По предварительным данным, более 10 000 военных из Северной Кореи отправили на восток России.

Во время своего выступления на встрече с главой НАТО Марком Рютте в Брюсселе, Блинкен сказал, что введение войск КНДР в войну "требует и получит жесткий ответ", подчеркнули журналисты.

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По словам издания, госсекретарь США сейчас находится в штаб-квартире НАТО, поскольку уходящая администрация президента Джо Байдена хочет укрепить поддержку Украины перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Блинкен также собирается встретится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, высшими должностными лицами Евросоюза и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

Войска КНДР на войне против Украины - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что Россия собрала 50 тысяч оккупантов и солдат КНДР для наступления в Курской области. Они собираются начать наземное наступление для отвоевания части региона, который контролирует Украина.

Кроме того, в The Wall Street Journal объяснили, почему солдаты КНДР готовы умирать в России. Эксперты считают, что Северная Корея готовит высокодисциплинированных солдат с высокой лояльностью к режиму.

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