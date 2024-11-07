На сегодня реакция мира на приобщение военных из КНДР к войне России против Украины недостаточна, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска Северной Кореи уже понесли потери на территории Курской области РФ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

"11 тысяч солдат армии Северной Кореи на сегодня присутствуют на территории Российской Федерации в приграничье с Украиной. В северной части нашего государства. Именно в Курской области. 11 тысяч – часть этих войск уже участвовала в боевых действиях против украинских военных. Да, есть уже потери. Это факт", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что есть страны, которые громко отреагировали на приобщение КНДР к войне России против Украины. Есть страны, которые не отреагировали, а есть еще и те страны, которые отреагировали тихо. Украина сейчас работает именно с третьей категорией государств.

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Зеленский отметил, что существует два индикатора, которые могут дать понимание, является ли достаточной реакция мира.

"Первое, это новая волна эскалации, и безусловно, со стороны российской стороны втягивание армии или другого государства в войну против Украины. Я считаю, если мы будем последовательными... И многие из лидеров говорили, что если будет новая волна эскалации – мы сможем открыть Украине возможность дальнобойного применения. Я считаю, что это именно тот момент, когда надо это сделать", – подчеркнул Зеленский, добавив, что над этим вопросом надо работать.

Примечательно, что Украина еще до прибытия солдат КНДР на Курщину предупреждала международных партнеров, что численность войск из Северной Кореи на стороне РФ будет увеличиваться.

"И вторая история... Сейчас мы предупреждаем и считаем, следующий шаг, если мы не будем применять соответствующее оружие и политическое давление на российскую Федерацию – следующим шагом может быть гораздо большее использование северокорейского контингента. Потому что Путин всегда смотрит, какая реакция мира. Я считаю, что на сегодня она недостаточна", – сказал Зеленский.

Война в Украине: участие войск КНДР

По данным издания The Guardian, неопытные, плохо обученные и недостаточно накормленные войска КНДР отправились в Россию для участия в войне против Украины. Эти солдаты сталкиваются с недоеданием и не имеют боевого опыта, что делает их уязвимыми на незнакомой территории.

По данным Reuters, северокорейские военные несколько дней назад впервые приняли участие в боевых действиях в Курской области.

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