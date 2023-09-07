Работники Запорожстали называют свою нынешнюю работу экономическим фронтом.

До войны на Запорожстали Группы Метинвест работало более 10 тысяч человек. Но с начала вторжения каждый десятый работник пошел воевать с российскими оккупантами. Журналисты чешского телеканала ČT24 побывали на металлургическом комбинате Запорожсталь, чтобы воочию увидеть, как работает предприятие в условиях войны.

Российское вторжение значительно влияет на украинскую экономику: некоторые предприятия на оккупированных или прифронтовых территориях прекратили свою работу. Другие приспосабливаются к новым условиям, пытаясь выжить.

Металлургический комбинат Запорожсталь в Запорожье работает в условиях нехватки персонала и ресурсов, а также ограниченных экспортных маршрутов из-за блокады черноморских портов.

Видео дня

"Металлург - это сильная профессия, которая держит экономику на плаву. Даже небольшой вклад способен поддержать экономику", - считает работник Запорожстали Вячеслав.

Работники Запорожстали называют свою нынешнюю работу экономическим фронтом. Каждый сотрудник работает еще и за своих коллег, которые либо выехали на Запад, либо присоединились к армии, с начала вторжения каждый десятый работник пошел воевать с российскими оккупантами.

"Мы должны избежать гиперинфляции, проблем с экономическим развитием страны. Очень важно, чтобы такие предприятия, как наше, продолжали работать", – отмечает генеральный директор Запорожстали.