Дальнейшая судьба остатков вражеской техники зависит от ее состояния, отметили в Минобороны Украины.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и остатки уничтоженной вражеской техники собирают и группируют ориентировочно на 80 участках в нашем государстве.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Отмечается, что выполняя распоряжение Кабмина, оборонное ведомство работает над расчисткой территорий Украины от остатков российской техники.

"Дальнейшая судьба остатков техники зависит от ее состояния", - отметили в Минобороны.

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Инспектируя их, эксперты министерства вместе с привлеченными консультантами проверяют:

может ли быть техника донором запчастей для техники ВСУ;

может ли стать музейным экспонатом или частью выставок;

может быть утилизирована, как лом согласно определенным процедурам.

Перед тем, как уничтоженная техника осматривается экспертами, ее обязательно обследуют взрывотехники.

Идет война - новости которые сегодня стоит знать:

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины целенаправленно уничтожают логистические пути врага и технику, и живую силу противника. По состоянию на утро 12 ноября известно, что с начала широкомасштабного вторжения России в Украину уничтожено уже ориентировочно 5349 танков оккупантов, 10073 боевых бронированных машин, 7559 артиллерийских систем, 881 РСЗО, 580 средств ПВО, 322 самолета, 324 вертолета, 5632 БПЛА оперативно-тактического уровня, 22 корабля/катера, подводная лодка, 11 тыс. единиц спецтехники и автомобильной техники и автоцистерн.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация Вооруженных сил Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Кроме того, бойцы из ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 средства ПВО врага.

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