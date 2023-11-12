В течение суток ликвидированы, в частности, десятки вражеских артиллерийских систем.

Общие потери России в войне против украинцев за сутки мощно возросли и пересекли отметку 311 тысяч человек.

Наши воины за сутки ликвидировали 1 100 противников, и теперь российские потери составляют примерно 311 750 тыс. оккупантов, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в воскресенье, 12 ноября.

РФ в течение суток также потеряла много техники и вооружения, в том числе 32 боевые бронированные машины и столько же артиллерийских систем.

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Кроме того, уничтожены 7 вражеских танков, 2 реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 12 дронов оперативно-тактического уровня, одна крылатая ракета, 19 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 9 единиц спецтехники.

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Утром 12 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки на фронте было 80 боевых столкновений. По его данным, россияне были наиболее активны на Авдеевском и Марьинском направлениях. В Генштабе добавили, что на этих участках фронта враг совершил 40 атак.

Украинские воины дают достойный отпор противнику. Общие потери врага на 11 ноября 2023 года составляли примерно 310 тыс. 650 человек (+1 тыс. 130 оккупантов ликвидировали за сутки).

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