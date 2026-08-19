Рада поддержала новый Таможенный кодекс: что изменится для украинцев

Принятие кодекса является условием получения 1,5 млрд евро международной помощи.

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о новом Таможенном кодексе Украины. За законопроект в первом чтении проголосовал 261 народный депутат.

По словам министра финансов Сергея Марченко, новый Таможенный кодекс полностью гармонизирует национальное законодательство с нормами Европейского Союза.

"Это также связано с деньгами: 1,5 миллиарда евро – это цена вопроса о макрофинансовой помощи в случае принятия этого закона", – сказал министр во время выступления в Раде.

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Отдельно глава Минфина обратил внимание на наделение таможенников правоохранительными функциями, подчеркнув, что в 25 странах ЕС таможенная служба осуществляет оперативно-розыскную деятельность, а в 22 имеет право проводить уголовные расследования.

В то же время председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что комитет рекомендовал парламенту принять законопроект в первом чтении, однако предложил отложить наиболее спорные нормы на более поздний срок. В частности, речь идет о предоставлении таможне полномочий осуществлять оперативно-розыскную деятельность, что требует дополнительного обсуждения с бизнесом.

Он также подчеркнул, что новый Таможенный кодекс не отменяет никаких действующих льгот на поставку товаров в Украину.

Планируется, что документ вступит в силу с 1 декабря 2027 года, что даст время для подготовки электронных систем и IТ-процессов.

Как объяснили в Министерстве финансов, новым кодексом предусмотрен полный переход на таможенную терминологию Европейского Союза, внедрение системы авторизаций и таможенных процедур, а также европейского подхода к принятию решений, декларирования, таможенного долга, гарантий и освобождений от уплаты пошлин.

В то же время для бизнеса предусмотрена непрерывность действия уже полученных авторизаций (официальных разрешений от таможни на применение упрощенных процедур). Бессрочные авторизации продолжат действовать, а срочные – до истечения установленного срока.

Отдельно проект предусматривает введение "права быть услышанным". Бизнес получит возможность представить таможенному органу свои аргументы относительно таможенной стоимости товаров ещё до принятия формального решения. Ожидается, что это поможет сократить количество спорных ситуаций и судебных споров.

Также предусмотрена полная цифровизация таможенных процедур: обмен данными между предприятиями и таможней будет осуществляться через электронное "единое окно", а разрешительные документы других государственных органов должны поступать в систему автоматически. Это должно сократить бумажный документооборот и количество личных обращений в таможню.

В то же время проект полностью сохраняет действующие льготы по обложению ввозной пошлиной, в частности для поддержки обороноспособности, энергетики и оказания гуманитарной помощи. На период военного положения и год после его окончания сохранены и пороговые значения освобождения от пошлин для товаров в багаже граждан (до 500 евро/50 кг наземным транспортом и до 1000 евро/50 кг авиационным транспортом).

Реформа таможни – последние новости

В мае правительство одобрило проект нового Таможенного кодекса европейского образца, что стало одним из ключевых шагов для вступления Украины в Евросоюз и выполнения обязательств в рамках переговорного процесса о членстве.

В сентябре 2024 года Верховная Рада приняла закон о реформе таможни, который предусматривал перезагрузку по образцу БЭБ, прозрачный конкурс на должность главы Гостаможслужбы и его политическую независимость, переаттестацию всех сотрудников в течение 18 месяцев с даты назначения нового главы и повышение зарплат в соответствии с законом.

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