Сибига снова на посту: парламент поддержал представление Зеленского

Сибига набрал больше голосов, чем при первом голосовании в парламенте.

Верховная Рада Украины вновь поддержала выдвинутую президентом Украины Владимиром Зеленским кандидатуру Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел.

За это решение проголосовали 266 народных депутата Украины.

Кстати, 5 сентября 2024 года за поддержку кандидатуры Сибиги на пост главы МИД проголосовали 258 народных депутатов.

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Сибига, выступая в парламенте, назвал три ключевых приоритета в работе: справедливый мир, ЕС и НАТО, мировое украинство.

Он отметил, что для того чтобы завершить войну, нужна сила на поле боя и за столом переговоров. По его словам, необходимо и дальше привлечение США, активная роль Европы, давление на Москву и усиление Украины: новые пакеты военной поддержки, пакет сдерживания, масштабирование оборонки.

Сибига подчеркнул, что сегодня наиболее важно усиление воздушного щита и защита от баллистики. "За все нужно бороться. За каждую ракету. Каждый кластер. Каждый новый рынок для экспортеров. Каждое санкционное решение. Каждый пакет для энергетики. Украинская дипломатия готова к этой борьбе вместе с вами, парламентской дипломатией", - сказал он.

Также подчеркнул, что интеграция Украины в НАТО – неизменный приоритет, переходящий в практическую плоскость.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 14 июля 2026 года поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что повлекло за собой отставку всего правительства, в том числе и министра иностранных дел. Андрея Сибиги, который был назначен по представлению президента Украины Владимира Зеленского 5 сентября 2024 года. До этого он был первым заместителем министра Дмитрия Кулебы.

Сибига в 2016–2021 годах был послом Украины в Турецкой Республике. В 2021–2024 годах – заместитель руководителя Офиса президента Украины, а с 2024 года – первый заместитель министра иностранных дел Украины.

18 августа 2026 года президент Владимир Зеленский представил в Верховную Раду кандидатуры Евгения Хмары и Андрея Сибиги на назначение министрами обороны и иностранных дел.

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