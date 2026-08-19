Сибига снова на посту: парламент поддержал представление Зеленского

Верховная Рада Украины вновь поддержала выдвинутую президентом Украины Владимиром Зеленским кандидатуру Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел.

За это решение проголосовали 266 народных депутата Украины.

Кстати, 5 сентября 2024 года за поддержку кандидатуры Сибиги на пост главы МИД проголосовали 258 народных депутатов.

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Сибига, выступая в парламенте, назвал три ключевых приоритета в работе: справедливый мир, ЕС и НАТО, мировое украинство.

Он отметил, что для того чтобы завершить войну, нужна сила на поле боя и за столом переговоров. По его словам, необходимо и дальше привлечение США, активная роль Европы, давление на Москву и усиление Украины: новые пакеты военной поддержки, пакет сдерживания, масштабирование оборонки.

Сибига подчеркнул, что сегодня наиболее важно усиление воздушного щита и защита от баллистики. "За все нужно бороться. За каждую ракету. Каждый кластер. Каждый новый рынок для экспортеров. Каждое санкционное решение. Каждый пакет для энергетики. Украинская дипломатия готова к этой борьбе вместе с вами, парламентской дипломатией", - сказал он.

Также подчеркнул, что интеграция Украины в НАТО – неизменный приоритет, переходящий в практическую плоскость.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 14 июля 2026 года поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что повлекло за собой отставку всего правительства, в том числе и министра иностранных дел. Андрея Сибиги, который был назначен по представлению президента Украины Владимира Зеленского 5 сентября 2024 года. До этого он был первым заместителем министра Дмитрия Кулебы.

Сибига в 2016–2021 годах был послом Украины в Турецкой Республике. В 2021–2024 годах – заместитель руководителя Офиса президента Украины, а с 2024 года – первый заместитель министра иностранных дел Украины.

18 августа 2026 года президент Владимир Зеленский представил в Верховную Раду кандидатуры Евгения Хмары и Андрея Сибиги на назначение министрами обороны и иностранных дел.

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