Жители ОРДЛО должны самостоятельно пересечь КПВВ на линии разграничения или пункты пропуска на границе с РФ.

Украина готова принять людей, которые решат покинуть ОРДЛО и выехать на контролируемую Украиной территорию.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В министерстве отметили, что на фоне обострения на Донбассе вопрос гуманитарной поддержки граждан, которые решили вернуться из ОРДЛО актуализировался. Там отметили, что Украина имеет план гуманитарного реагирования на усиление обстрелов и циничное и преступное поведение Кремля.

"Мы готовы взять на себя ответственность и обеспечить всем необходимым – жильем, едой, медикаментами, всем, что нужно, людей, которые примут решение покинуть территорию ОРДЛО", - отметила министр Ирина Верещук.

Жители ОРДЛО должны самостоятельно пересечь КПВВ на линии разграничения или пункты пропуска на границе с РФ. На сегодня из всех КПВВ регулярно работает только пеший переход в Станице Луганской.

Находясь на ВОТ, или уже по прибытии на подконтрольную Украине территорию они могут обратиться за помощью на "горячие" телефонные линии службы гражданской защиты: Луганская область - 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00; Донецкая область - 062-645-82-82, 050-347-90-70; Харьковская область - 057-700-30-90. При этом следует звонить на номер той области, в которой находятся.

"В телефонном режиме вы должны сообщить на "горячую" линию оперативной дежурной службы гражданской защиты свое место пребывания (КПВВ, населенный пункт, другие ориентиры, или данные геолокации) и конкретизировать, в какой именно помощи нуждаетесь. Дежурные "горячих" линий проинструктируют вас, как действовать, куда двигаться, если речь идет о самостоятельном прибытии к месту временно предоставления жилья, пункту питания или оказания медицинской помощи", - рассказали в МинТОТ.

В министерстве добавили, что сейчас идет процесс наработки решения практических проблем, возникающих в процессе перемещения жителей ОРДЛО.

Кроме этого, граждане Украины с оккупированных территорий могут обратиться за помощью к неправительственным гуманитарным организациям:

"Восток SOS". Контакты по общим вопросам: (068) 220 43 37, (095) 397 98 48, (093) 923 14 86. Также можно заполнить онлайн-форму на получение помощи;

"Донбасс SOS" оказывает информационную и юридическую помощь переселенцам и украинцам на неподконтрольных территориях. Горячая линия: 0 800 309 110;

"Право на защиту". Офисы есть в Северодонецке, Славянске, Бахмуте, Мариуполе, Курахово, Днепре, Запорожье и Харькове. Горячая линия для помощи временно перемещенным лицам: (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90;

Гуманитарная миссия "Пролисок" помогает с вещами первой необходимости, юридические консультации. Горячая линия: 0932022232;

"Датский совет по вопросам беженцев" помогает в гуманитарных вопросах, связанных с пересечением линии разграничения. Контактный центр правовой помощи: 0 800 213 103;

"Красный крест" в Украине - помогает переселенцам. Контакты: Луганская область - 050 267 43 57; Донецкая область - 050 450 69 90, 062 646 03 33.

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером 21 февраля Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего их главарями - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России.

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних.

Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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