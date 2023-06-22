В Силах обороны юга акцентировали, что, работая над освобождением Украины, "мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага".

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона прокомментировала вопрос о том, что произошло на Чонгарском мосту.

"Мы уже говорили о том, что действительно сезон "хлопка" будет, что сезон вообще будет горячим, как в принципе и стало для Крыма в это время года. Как правило, это уже они (оккупанты - УНИАН) рассчитывают на курортный сезон, просто курортники будут немножко другие. Сейчас мы продолжаем работать. Все, в принципе, продвигается по тому плану, о котором мы сразу говорили. Очень важно истощать врага, очень важно лишить его возможностей пополнять свои ресурсы, очень важно не дать ему возможности быстро оправиться и получить новые пополнения. И в принципе, все как раз в этот план укладывается", - акцентировала Гуменюк.

Она добавила, что "хлопок" на Чонгарском мосту сейчас больно ударит по логистике врага и минимизирует его возможности для пополнения ресурсов. "Еще во времена, когда формировалось освобождение правого берега Днепра (на Херсонщине - УНИАН), мы говорили, что мы помним о том, что работаем над освобождением Украины. Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага. Разрушаем то, что не позволит потом, в таком состоянии, врагу бить по нам. То есть, сейчас логистика будет подорвана, возможности пополнять ее будут минимизированы. И это должно повлиять не только на моральное состояние врага, но и на физическое и материальное в частности", - подчеркнула Гуменюк.

Видео дня

Удар по Чонгарскому мосту - что известно

Утром 22 июня в районе Чонгарского моста прогремели взрывы. Российские оккупанты заявили о повреждении моста на стыке Херсонской области и Крыма и обвинили, что это украинская армия нанесла удар, якобы использовав для этого дальнобойные ракеты Storm Shadow.

В украинской разведке намекнули, что это работа Сил обороны. Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что подобные атаки будут продолжаться и в дальнейшем. "Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, которое ждет возвращения украинской законной власти на этих территориях", - сказал он.

Также отмечалось, что основная логистика врага на юге Украины осуществляется через Чонгарский мост, именно он соединяет материковую часть с полуостровом Крым.

Ранее, 25 марта, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что Украина очень серьезно настроена на возвращение своих территорий к границам 1991 года. Она акцентировала, что оккупантам "не будет покоя ни в одной точке временно оккупированного Крыма" и подчеркивала, что "они действительно будут чувствовать "сезон хлопка" в некоторых местах и точках, - это однозначно, потому что очень много у них разветвлений на Крымском полуострове".

23 апреля, комментируя информацию о "хлопке" в Крыму и рассказы оккупантов о работе их ПВО, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга отмечала, что "сезон" хлопка "начат". Гуменюк акцентировала, что Силы обороны Украины и дальше будут уничтожать военные объекты российских оккупантов в Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости: