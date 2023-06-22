Удар по Чонгарсокму мосту, вероятно, носил предупредительных характер.
Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. В связи с этим эксперт привел такой пример: ВВС Израиля, когда авиация ЦАХАЛ уничтожает объекты террористов в многоэтажных домах, они сначала запускают по крыше этого дома пустую болванку, предупреждая таким образом, что скоро будет удар.
Коваленко пояснил, что такое "постукивание" дает возможность жильцам эвакуироваться в течение 10 минут. Затем наносится удар боевой ракетой или бомбой.
"Собственно, произошедшее на Чонгаре следует воспринимать именно как "постукивание". Ведь сегодня разрушается эта логистика, а завтра...", - отметил аналитик.
Таким образом, пока обрезается связь полуострова с материковым Югом Украины, что создает угрозу для южной группировки российских оккупантов.
Кроме того, эксперт добавил, что удар по мосту был нанесен не Storm Shadow, у которой боевая часть - это проникающего типа головка на 450 кг. "Фактически, от Storm Shadow мост на Чонгаре должно был разворотить в хлам", - пояснил он.
Взрыв на Чонгарском мосту
Сегодня утром россияне заявили об ударах по мосту на границе оккупированного Крыма и Херсонской области. По сообщению оккупантов, "прилетели" ракеты Storm Shadow.
Как сообщил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо, уничтожено дорожное покрытие автомобильного моста в Чонгаре.