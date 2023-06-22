При этом Коваленко заявил, что удар по мосту был нанесен не Storm Shadow, иначе от сооружения не осталось бы ничего.

Удар по Чонгарсокму мосту, вероятно, носил предупредительных характер.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. В связи с этим эксперт привел такой пример: ВВС Израиля, когда авиация ЦАХАЛ уничтожает объекты террористов в многоэтажных домах, они сначала запускают по крыше этого дома пустую болванку, предупреждая таким образом, что скоро будет удар.

Коваленко пояснил, что такое "постукивание" дает возможность жильцам эвакуироваться в течение 10 минут. Затем наносится удар боевой ракетой или бомбой.

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"Собственно, произошедшее на Чонгаре следует воспринимать именно как "постукивание". Ведь сегодня разрушается эта логистика, а завтра...", - отметил аналитик.

Таким образом, пока обрезается связь полуострова с материковым Югом Украины, что создает угрозу для южной группировки российских оккупантов.

Кроме того, эксперт добавил, что удар по мосту был нанесен не Storm Shadow, у которой боевая часть - это проникающего типа головка на 450 кг. "Фактически, от Storm Shadow мост на Чонгаре должно был разворотить в хлам", - пояснил он.

Взрыв на Чонгарском мосту

Сегодня утром россияне заявили об ударах по мосту на границе оккупированного Крыма и Херсонской области. По сообщению оккупантов, "прилетели" ракеты Storm Shadow.

Как сообщил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо, уничтожено дорожное покрытие автомобильного моста в Чонгаре.

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