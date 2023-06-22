Представитель украинской разведки намекнул, что это работа Сил обороны.

В Главном управлении разведки Минобороны прокомментировали повреждения Чонгарского моста на админгранице Херсонской области и Крыма.

Как сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона, подобные атаки будут продолжаться и в дальнейшем.

"Сейчас идет работа и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, которое ждет возвращения украинской законной власти на этих территориях. Можно лишь комментировать, что продолжение следует", – заявил Юсов.

Удар по Чонгарскому мосту

Оккупанты заявили об ударах по мостам на границе Крыма и Херсонской области. По сообщению оккупантов, "прилетели" ракеты Storm Shadow. Значительные повреждения получил Чонгарский мост, ведущий в Крым.

Затем в сети появились первые кадры поврежденного в результате удара Чонгарского моста на админгранице Херсонской области и Крыма. На одном из видео видно, что ударом значительно повреждено дорожное полотно посреди моста. Движение транспорта остановлено, но на мосту не видно работников экстренных служб.

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