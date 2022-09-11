Украинская армия смогла нарастить необходимые ресурсы для системного освобождения оккупированных территорий.

Вооруженные силы Украины готовы освободить все захваченные Россией территории и выйти на границы 1991 года.

Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж в эфире Freeдом.

По его словам, украинская армия нарастила необходимые для этого ресурсы.

"Мы идем стратегически на Харьковском направлении, уже выходим на Луганск, Донецкий регион. Это сегодня перспектива... Мы готовы выходить на решение войны", - подчеркнул Маломуж.

Он отметил, что границы Украины были закреплены в 1991 году в соответствии с международным правом, а потому единственный вариант достижения мира - возврат к официальным границам.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

По словам представителя ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, ВСУ в разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Контрнаступление на юге продолжается одновременно с операциями украинских сил на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.

11 сентября 2022 года председатель Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай сообщил о том, что россияне пакуют награбленное и бегут. Российские военные покидают даже города, которые были оккупированы еще в 2014 году.

По состоянию на 11 сентября до выхода на госграницу на Харьковщине ВСУ оставалось пройти еще 50 километров.

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