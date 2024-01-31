Один из сценариев эксперта предполагает, что Трамп обидится на Путина.

Военный эксперт Олег Жданов озвучил свое мнение, как Дональд Трамп может "закончить войну в Украине за 24 часа".

"Трамп - бизнесмен, он не политик. Он всегда старается действовать радикально, нестандартными и нешаблонными методами, он рубит шашкой наотмашь. Лес рубят - щепки летят. Вот таким образом он решает вопросы", - сказал он.

По мнению Жданова, есть два сценария для Украины в случае возвращения Трампа к власти в США, один - негативный, второй - позитивный.

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"Негативный сценарий: Трамп звонит Путину, они общаются и договариваются о прекращении огня. И Трамп ставит нас перед фактом, что все: надо прекратить огонь… В этом случае нам будет крайне тяжело. Если Путин согласится на вариант, что он получает все, что он завоевал, и война на этом останавливается. В принципе, он на такой вариант согласен на сегодняшний день. Будет вопрос к Западу, насколько наши партнеры будут сохранять единство в плане поддержки Украины или примут сторону США и будут на нас давить", - отметил эксперт.

Второй сценарий, по словам Жданова, предполагает отказ Путина прекращать огонь. И такой вариант развития событий эксперт считает позитивным:

"Позитивный сценарий состоит в том, что Трамп позвонит Путину, скажет: "Заканчивай, сейчас мы все решим, прекращаем огонь". А Путин скажет: "Нет, мне еще надо дойти до административных границ Донецкой и Луганской областей, надо еще захватить Запорожскую и Херсонскую, потому что я их включил в Конституцию"… Такой вариант может Трампу не понравится. С учетом его импульсивного характера, я думаю, что это будет равнозначно тому, что Путин его послал… Если Путин начнет качать права, Трамп может просто обидеться и решить вопрос в нашу пользу, дав нам все необходимое вооружение".

Трамп пообещал закончить войну в Украине за 24 часа

Как писал УНИАН, кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал закончить войну в Украине за 24 часа, если станет президентом. По его словам, он "хорошо" знает и российского, и украинского президентов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет "очень счастлив", если Трампу действительно удастся завершить войну за 24 часа.

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