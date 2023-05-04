Трамп заявил, что "хорошо" знает и российского, и украинского президентов.

Дональд Трамп, который планирует участвовать в выборах президента США в 2024 году, заявляет, что в случае победы может закончить войну в Украине за 24 часа.

Как заявил Трамп в интервью GB News, он "хорошо" знает и российского, и украинского президентов.

"Если бы я был президентом, я бы закончил эту войну, и это заняло бы 24 часа. Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Я смогу закончить ее за это время ... 100%", - заявил Трамп.

Видео дня

Трамп также осудил разрушения украинских городов и множественные человеческие жертвы вследствие атак РФ.

"Вы не можете снести целый город и сказать, что два человека пострадали… Тысячи людей убивают в городах, которые сносят, там, в этих больших многоквартирных домах. Тысячи людей были убиты, о чем никто не говорит. Эта война должна прекратиться", - сказал он.

Следующие выборы в США

Следующие президентские выборы пройдут в США в 2024 году.

Дональд Трамп подал заявку на участие в выборах еще в ноябре 2022 года. Для него это третья попытка баллотироваться в президенты.

Он заявил, что при его президентстве страна процветала, а также обвинял действующего президента США Джо Байдена в неспособности совладать с конфликтом в Украине.

Байден в ответ опубликовал видеоролик с критикой достижений Трампа. В частности, заявил о рекордной безработице в США во времена президентства Трампа.

25 апреля Джо Байден также заявил о своем намерении участвовать в выборах. Если ему удастся одержать победу, он станет старейшим главой государства в истории США.