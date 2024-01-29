Президент отметил, что он знает точно, какова цена мира для Украины в сутки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет "очень счастлив", если Трампу действительно удастся завершить войну за 24 часа. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Журналистика напомнила Зеленскому слова Трампа о том, что он сможет закончить войну за 24 часа. И спросила у президента Украины, доверяет ли он Трампу.

"Ну, я пообщаюсь с ним. И я скажу вам честно - если его формат или его формула приведут к миру, и ему действительно достаточно 24 часа, то я буду очень счастливым президентом. Очень счастливым. Потому что я знаю, сколько за одни сутки мы теряем людей. Я знаю, сколько это стоит. Поэтому я буду счастлив, если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа. Кто знает", - ответил президент.

После этого журналистика спросила, держит ли Украина связь с Трампом, на что Зеленский ответил, что у них с экс-президентом США был один разговор во время визита в Соединенные Штаты.

"Это было еще до (ред, - назначения) Байдена. У меня была встреча, когда я был президентом, и он был президентом. Это была одна встреча с нашими командами, нормальная была встреча, продуктивная. Правда, потом был серьезный скандал после встречи", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал закончить войну в Украине за 24 часа, если станет президентом. Он заявил, что "хорошо" знает и российского, и украинского президентов. И "100%" сможет закончить войну за это время.

Основное из интервью Зеленского немецкому телеканалу ARD:

Как сообщал УНИАН, в своем интервью президент Украины также предложил передать Украине соцпомощь, которую беженцы получают за границей. Это, по словам президента, помогло бы украинской экономике.

Кроме того, он заявил, что мобилизация должна быть справедливой, чтобы ТЦК не искали уклонистов на улицах

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