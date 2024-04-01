Это произошло во время последней войны в Ираке, говорит Хэмптон.

Дэна Хэмптона называют самым смертоносным пилотом F-16 американских Военно-воздушных сил. На его счету более 600 боевых часов на самом известном в мире самолете F-16 – Viper.

За 20 лет его карьеры было немало опасных операций. Однако в интервью "24 каналу" он рассказал о своей самой страшной миссии. По его словам, события разворачивались во время последней войны в Ираке.

"Из Багдада выезжали иракские бронемашины и танки. Мне сказали, что нужна визуальная разведка того, что происходит внизу. Несмотря на все системы из космоса, которые мы имеем для наблюдения, надо было посмотреть, что происходит. Для этого мне пришлось спуститься под облака", – поделился он.

Тогда он увидел много ракет класса "земля – воздух" и зенитных установок. Пилот выяснил, что там было две дивизии республиканской гвардии – около 500 танков и 20-30 тысяч пехоты.

"Конечно, они увидели меня примерно в то время, когда я увидел их. В течение 30 – 45 секунд я думал, что они меня убьют, потому что вокруг меня все взрывалось. Пролетают пули, стреляют ракетами класса "земля – воздух". Я до сих пор не понимаю, как выбрался", – вспомнил Хэмптон, добавив, что после приземления его накрыли эмоции.

Кто такой Дэн Хэмптон

Дэниел Хэмптон – подполковник Воздушных сил США в отставке. Он служил в ВВС США с 1986 по 2006 год. На его счету 151 боевой вылет на истребителе F-16, на котором он налетал 726 боевых часов.

Хэмптон участвовал во многих войнах. В частности, в войне в Персидском заливе и Ираке. Кроме того, он осуществлял боевое воздушное патрулирование во время террористических атак 11 сентября 2001 года.

По его словам, самая опасная миссия, с которой сейчас сталкиваются пилоты истребителей – это охота на ЗРК. Эта работа опаснее, чем сбитие вражеских самолетов, говорит Хэмптон.

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