Пилотам из Украины пришлось забыть о некоторых привычках, которые сформировались еще во время полетов на МиГ или Су.

Управление всеми системами многоцелевого истребителя F-16 является нелегким делом. Об этом сказал самый смертоносный пилот F-16 ВВС США Дэн Хэмптон.

В интервью "24 каналу" он объяснил, что американские пилоты изначально учились на этих самолетах. Поэтому у них нет каких-то привычек, которые нужно забывать.

"Украинские пилоты, которые проходят подготовку здесь и в других местах, – очень крутые. И я не сомневаюсь, судя по тому, что я слышу, у них все хорошо. Но им пришлось забыть о некоторых привычках, которые они сформировали еще во время полетов на МиГ или Су, и научиться управлению F-16", – подчеркнул Дэн Хэмптон.

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При этом он не стал углубляться в то, что это означает, "потому что все по ту сторону вашей границы также это слушают". Однако, по его словам, это не те вещи, с которыми у украинских пилотов могут возникнуть проблемы.

"Если они будут должным образом проинструктированы, а так и есть, потом украинские летчики смогут вернуться и научить следующее поколение пилотов. А вместе с этим приходит тактика и другие вещи, которые они изучают в сочетании с оружием и самолетом. Это поможет избежать повторения того, что происходит в Украине, что, по моему мнению, является конечной целью после того, как вы выиграете эту войну", – резюмировал он.

Роль F-16 в войне: что говорят эксперты

Если вместе с истребителями F-16 Украине будут предоставлены правильные средства, вполне возможна деоккупация различных регионов, в частности Крыма, говорит американский пилот Дэн Хэмптон. Он отметил, что для поражения целей на земле есть крылатые авиационные бомбы, ракеты класса "воздух – земля", также есть много планерного оружия. Однако это не весь арсенал вооружения, который можно использовать с самолетов F-16.

В то же время эксперт по авиации Константин Криволап считает, что главной миссией этих самолетов в Украине будет сдерживание потока УАБов, которые выпускают с Су-34 по украинским городам оккупанты. По его словам, с появлением F-16 в украинских войсках эти операции для россиян будут доводи рискованными и тяжелыми.

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