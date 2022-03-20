Омбудсмен отмечает, что лишение людей пищи и медикаментов является ничем иным, как истязанием и нарушением международных конвенций.

Российские фашисты превращают захваченные и окруженные населенные пункты Украины в концентрационные лагеря, где морят голодом мирное население.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее информации, жители Мариуполя, которые бежали от бомбардировок российских оккупантов в Мангуш и Мелекино, умирают от голода. Оккупанты не допускают гуманитарные грузы с едой, лекарствами, предметами первой необходимости.

"Страдает от гуманитарной катастрофы город Чернигов - нет ни электроэнергии, ни тепла, ни воды. Почти неделю идут переговоры об эвакуации и гуманитарный коридор, но рашисты на него не соглашаются", - отметила Денисова.

Она рассказала, что в Херсонскую область российские террористы не пропустили 14 фур с гуманитарной помощью. 14 грузовиков с гуманитарной помощью на половине пути они заставили вернуться. В гуманитарном грузе было самое необходимое для жителей Херсонщины: средства гигиены для детей и взрослых, консервация, мясо, полуфабрикаты, детское питание. Не попали в область и медикаменты, в том числе инсулин, в котором сейчас остро нуждается немало жителей.

Не может попасть гуманитарный груз и в населенные пункты, где ведутся боевые действия в Харковской, Луганской, Донецкой и Киевской областях, добавила омбудсмен.

"Лишение гражданского населения пищи и медикаментов являются ничем иным, как пыткой и прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции по правам человека", - отметила Денисова.

Омбудсмен призвала международное сообщество к решительным действиям для сдерживания агрессии путинской России и принуждения страны-агрессора к прекращению войны на территории Украины.

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