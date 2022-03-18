Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что тогда виновные в преступлениях действительно будут сидеть на скамье подсудимых.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала создать специальный трибунал для привлечения РФ к ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время онлайн-брифинга.

По ее словам, сейчас задокументировано 1 833 военных преступления РФ, по фактам которых открыты уголовные дела, но на самом деле их значительно больше.

"Это подтверждение того, что РФ осуществляет геноцид украинского народа... У нас достаточно фактов, чтобы передать их Международному уголовному суду... Но МУС действует по уставу, к которому РФ не присоединилась, она не ратифицировала Римский устав, ей безразлично, какое решение примет МУС и какие соберет преступления", - отметила омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что реакция РФ на решение Международного суда ООН - "это издевательство над ООН и над всем миром".

"И нужно решать вопрос об исключении РФ из ООН, которая накладывает вето на любое решение ООН... И поэтому мы очень поддерживаем обращение большого количества правозащитных организаций о том, что нужно сделать специальный трибунал - Нюрнберг 2, когда все 49 государств, которые есть в совете по правам человека ООН примут решение о создании", - рассказала она.

Уполномоченная подчеркнула, что тогда виновные в преступлениях действительно будут сидеть на скамье подсудимых.

"Мы помним практику Второй мировой войны, в 42-м году был создан такой трибунал - и в 46-м они все были наказаны. Так давайте будем и сейчас это делать", - сказала Денисова.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российских оккупантов должен ждать международный трибунал.

Вас также могут заинтересовать новости: